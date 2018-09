Moto2 Gp Aragon - Pole di Binder a sorpresa. Quinto Bagnaia

La classe intermedia del Motomondiale si conferma unica e sorprendente nel suo genere. Sul circuito di Aragon, la pole va a Brad Binder, pilota sudafricano e grande outsider di queste qualifiche, con il tempo di 1:53:149. Seconda la conferma chiamata Schrotter, con il pilota tedesco che ferma il cronometro a soli 74 millesimi dal leader. Terza Navarro, lo spagnolo paga 108 millesimi.

Bel quarto posto di Marquez, il quale rafforza il momento positivo. Quinto il leader del Mondiale Bagnaia, in ritardo di 126 millesimi. Sesto un ottimo Pasini, staccato di 186 millesimi, con i primi sei della griglia pronti a guerreggiare domani.

Settimo, con divario di oltre 300 millesimi, Quartararo, il quale non riesce a reggere il ritmo. Ottavo Baldassarri, in netta ripresa, nono Corsi, Marini ultima la top ten.

Mir cala e scende alla casella quindici dello schieramento, come Oliveira, diciottesimo, ma in grado di ruggire in gara. Posizione diciannove per Lowes, in crisi in questa qualifica.

Parecchi temi da seguire nella domenica della Moto 2, dal duello al vertice al possibile rientro da dietro di molti protagonisti.