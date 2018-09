Moto3 - Gp Aragon, Martin in pole

La prima griglia del gran premio d'Aragona va in archivio. La Moto3 decreta il suo ordine di partenza della gara di domani, in programma alle 11. Pole position straordinaria del leader della classifica mondiale Martin, il quale timbra una super prestazione chiudendo il suo giro in 1:57:066. Staccatissimo dal primo della classe, in seconda posizione, Masia. Per lui, sorpresa al vertice, 1:57:603. Il distacco è di circa 600 millesimi da Martin, ma la qualifica resta eccellente per un rookie della categoria. Terzo Bastianini, primo degli italiani, con una Leopard che riprende a volare e sigla il tempo di 1:57:659.

Quarto e apripista di una seconda fila tutta tricolore un grande Arbolino in 1:57:774. Quinta posizione per un Foggia di ritorno dopo libere non perfette. Solo sesto Bezzecchi, il quale dovrà costruire la sua gara da dietro, in rimonta, senza spingere troppo. Settimo Antonelli, in spolvero e interessante già nella giornata di ieri, ottavo Rodrigo, costante di questa due giorni. Nono Canet, a caccia di un feeling con la moto che tarda ad arrivare. Decimo un altro pilota che dovrà spingere parecchio come DiGiannantonio, compagno, nel team Gresini, di Martin.

Male Bulega, solo quattordicesimo dopo delle ottime libere. Migno ventunesimo e in affanno, mentre Dalla Porta, trionfatore a Misano, parte sedicesimo. Domani la gara e i veri duelli, senza preoccupazione del tempo sul cronometro.