Formula 1 - Gran Premio di Russia: Vettel in testa nelle libere 1

E' andata in archivio poco fa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia. In prima posizione c'è Sebastian Vettel che ha chiuso davanti a tutto col tempo di 1.34.488. Secondo posto per Verstappen che ha terminato con 50 millesimi di ritardo nei confronti del pilota tedesco della Ferrari. L'olandese della Red Bull però, al pari del compagno di squadra, partirà in fondo alla griglia a causa della sostituzione di alcune componenti del motore. In terza e quarta posizione le due Mercedes, con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. I piloti della scuderia tedesca sono stati gli unici a far segnare il miglior tempo con la gomma soft.

Quinta posizione per Ricciardo, al sesto posto c'è la Force India di Ocon. Il francese ha chiuso con un secondo di ritardo dalla prima posizione. Settimo posto per Raikkonen (un secondo e due decidimi ritardo) mentre la Haas può sorridere con Magnussen in ottava posizione e Grosjean in undicesima. Tra i due piloti della Scuderia italo-americana (confermati anche per la prossima stagione) troviamo la Renault di Hulkenberg e l'Alfa-Sauber di Giovinazzi. Ottima prima sessione per il pilota italiano che, a partire dal 2019, correrà con la Scuderia elvetica. Quattordicesima posizione per Leclerc, in mezzo a Norris e Markelov. Nelle retrovie l'altra McLaren di Vandoorne oltre alle due Williams. Sirotkin alberga in diciottesima posizione, ultimo è Stroll, nel panino c'è la Toro Rosso di Hartley.