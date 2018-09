Formula 1 - Gran Premio di Russia: Mercedes davanti nelle libere 2

Lewis Hamilton è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia. L'inglese della Mercedes e leader del Mondiale ha fermato il cronometro sul tempo 1.33.385. Frecce D'Argento davanti a tutti in questo pomeriggio con Bottas in seconda posizione con due decimi di ritardo nei confronti del compagno di squadre. In terza e quarta posizione ci sono Verstappen e Ricciardo con l'olandese davanti all'australiano per 17 millesimi: entrambi i piloti, però, partiranno dal fondo della griglia. Pomeriggio abbastanza in ombra per la Ferrari con Vettel e Raikkonen al quinto e sesto posto: il tedesco ha accusato mezzo secondo da Hamilton mentre il finlandese ha chiuso ad oltre un secondo dal quattro volte campione del mondo.

Seconda sessione di libere positiva per la Force India con Perez in settima posizione e Ocon in nona mentre nel panino c'è la Toro Rosos di Gasly che, al pari di Hartley e dei due piloti Red Bull, partirà in fondo. A completare la top-10 c'è l'Alfa-Sauber di Ericsson mentre Leclerc, quattordicesimo in mattinata, è solo tredicesimo. Dopo il buon risultato della prima sessione piccolo passo indietro per la Haas con Magnussen che ha chiuso in undicesima posizione mentre Grosjean non è andato oltre il quindicesimo posto. Pomeriggio grigio anche per la Renault con Sainz in dodicesima posizione ed Hulkenberg in quattordicesima mentre nelle retrovie le due McLaren e le due Williams.