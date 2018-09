Formula 1 - Le parole di Vettel e Raikkonen 

Venerdì interlocutorio per la Ferrari che, nella seconda sessione di prove libere, ha chiuso in quinta e sesta posizione con Vettel davanti a Raikkonen. Il tedesco, secondo in classifica con 40 punti di ritardo nei confronti di Hamilton, ha analizzato la giornata. Queste le sue parole: "Stasera ci sarà tanto lavoro per noi, perché oggi non è stata una giornata ottima. Abbiamo avuto delle difficoltà sul giro secco e sulla simulazione del passo. E' stato difficile gestire le gomme, ma credo che domenica andrà meglio e anche per domani sono convinto che troveremo qualcosa".

Domani, però, ripartirà la caccia alla pole position: "Noi vogliamo fare la prima fila domani, con entrambe le macchine. Non so se sarà possibile, ma ci proveremo, perché penso che la pole position sia il posto migliore per partire anche qui". Infine la chiosa sulle difficoltà accusate della sua Ferrari soprattutto nella seconda sessione di libere: "Oggi non è stata una buona giornata per noi, specialmente con le gomme. Abbiamo avuto delle difficoltà con l'anteriore sinistra, però penso che domani non sarà un problema per un giro. Dobbiamo trovare una soluzione per fare la gara domenica".

Sulla stessa linea anche Kimi Raikkonen: "Come al solito è solo venerdì e per domani dovremo lavorare e cercare di migliorare. Per quanto riguarda le gomme, come in ogni gara hanno sempre la stessa importanza, non ci sono differenze con le altre gare, bisogna trovare la mescola giusta per Qualifiche e gara".