Formula 1 Gp di Russia- Doppietta Mercedes nelle terze libere

Terze libere in archivio sul circuito olimpico di Sochi. Una sessione caratterizzata dal dominio delle frecce d'argento Mercedes, con Lewis Hamilton che piazza il tempo di 1:33:067. un ottimo tempo considerato che il circuito russo è corto, ma davvero spigoloso e stretto, come tutte le piste cittadine. Secondo un ottimo Bottas, davvero vicino al leader del Mondiale, staccato di soli 254 millesimi. Ferrari non al massimo e ben lontane dalle monoposto rivali. Terzo Vettel, il quale si stacca dal suo contender del Mondiale di 600 millesimi.

In ritardo maggiore, seppur molto vicino al compagno di scuderia, Raikkonen, staccato di 621 millesimi da Lewis. Quinto un buon Verstappen e sesto Ricciardo, ma le due Red Bull danno idea di non poter essere molto competitive per le qualifiche del pomeriggio. Settimo un ottimo LeClerc, vera sorpresa della terza sessione e in grado di poter tentare attacco al Q3. Ottavo Ocon, di cui rimane il mistero su come non abbia ancora un sedile per il prossimo anno. Nona la Haas con un ottimo Magnussen e decimo Perez.

Crisi profonda per la McLaren, ultima e penultima con Alonso e Vandoorne, mentre male anche le Renault, ben lontane da poter provare ad entrare nelle prime dieci. Malissimo le Williams, dopo qualche miglioramento a Singapore, con Sirotkin che non fa sognare il pubblico di casa. Oggi pomeriggio le qualifiche, con Mercedes super favorita e aspettiamo, almeno,una Ferrari da battaglia.