Formula 1 Gp Russia- Pole position per Bottas e prima fila Mercedes

La Formula 1 consegna la sua griglia di Sochi. Una classifica di qualifica senza troppe sorprese con le Mercedes ancora nettamente superiori. Pole position record di Bottas, il quale piazza la sua macchina argento davanti a tutti in 1:31:387. Straordinario il finlandese Mercedes che si piazza davanti al compagno di team Hamilton secondo, ma comunque in buona posizione.

Terzo un Vettel non al meglio, così come Raikkonen, solo quarto e la Ferrari che dovrà inseguire anche domani e usare qualche contromossa in gara. Quinto uno straordinario Ocon, che conferma un ottimo Sabato personale, non per essere entrato in Q3, ma per essere attaccato alle prime della classe. Sesto LeClerc che conferma ottima mattinata e di poter fare una buonissima gara domani. Attenzione a Perez, ottavo, per nulla scontato che non possa essere mina vagante. Nono Grosjean, incredibile ma vero entrato in Q3 e nei primi dieci. Decimo un ottimo Ericsson, con un grandissimo capolavoro Sauber. Sirotkin, idolo di casa, tredicesimo, con vicina la McLaren di Vandoorne. Solo diciottesimo Alonso, ancora in crisi e penalizzato. Le due Red Bull partiranno in fondo anche loro penalizzate. Domani la Ferrari dovrà cercare di recuperare il mezzo secondo di svantaggio e arginare una strapotenza Mercedes davvero netta.