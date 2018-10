Pagelline russe

voto 10 : obiettivamente il voto massimo oggi non se lo merita nessuno ,né il vincitore più triste della storia (o forse il più teatrale) , né tanto meno chi doveva impedirgli il successo.

voto 9: a Max Verstappen che festeggia alla grande i 21 anni regalandosi e regalandoci dei primi giri da paura. Cercando di non essere polemici, per vincere i mondiali serve questo genere di cattiveria e non aspettare regali altrui.

voto 8 : alla gestione della partenza da parte della Mercedes e ho detto gestione della partenza. Hanno fatto esattamente quello che la Ferrari doveva fare a Monza.

voto 7 : al traduttore dall'inglese di Puttin ... ma sul serio uno dei due uomini più potenti del mondo ha bisogno della traduzione per fare le 2 chiacchiere di rito con Hamilton prima del podio?

voto 6 : la sufficienza come voto politico a tutti i protagonisti di un ennesimo gran premio di una noia mortale.

voto 5: a tutti quelli che criticano gli ordini di scuderia della Mercedes , non ricordandosi gli anni di ordini Ferrari e lamentandosi di un Raikkonen che non ha aiutato a Monza. Un po' di coerenza ragazzi.

voto 4 : alla Hass che conferma uno come Magnussen che ne fa una più di Bertoldo ed è amato dagli altri piloti come una caria ad un dente.

voto 3: alla faccia da Quaresima fuori stagione di Hamilton a fine gara. Dai Luigino , va bene che frequenti Hollywood ma l'attore non è il tuo mestiere.

voto 2 : a quel povero cristo di Vatteri Bottas che si segnerà Hamilton tutte le notti.