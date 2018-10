MotoGP - Rossi: "In Thailandia voglio lottare per il podio"

La Yamaha sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia recente in MotoGP. La Scuderia Giapponese, infatti, non vince da 23 Gran Premi e negli ultimi appuntamenti sono arrivati risultati negativi come l'ottavo e il decimo posto di Valentino Rossi e Maverick Vinales ad Aragon.

Il nove volte campione del mondo, terzo in classifica generale con 15 punti di distacco da Andrea Dovizioso, ha parlato in questo modo in vista del primo Gran Premio di Thailandia nella storia della MotoGP: "Dopo le gare in Europa è arrivato il tempo di viaggiare verso la Thailandia. A Buriram abbiamo fatto dei test nel pre-campionato, a febbraio. Non è una delle piste preferite me è un altro weekend importante per migliorare la nostra moto, oltre ad una buona opportunità per incontrare i tifosi asiatici, che sono sempre molto appassionati".

L'obiettivo dell'ex pilota di Honda e Ducati è quello di tornare a lottare per un podio che, ormai, manca da Gran Premio di Germania: "Come sempre, proveremo a fare il nostro meglio per fare in modo che sia un buon weekend di gara. Il mio obiettivo è tornare a lottare per il podio ed ottenere dei buoni risultati lontano dall'Europa".