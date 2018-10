Formula 1 - Gran Premio del Giappone: le parole di Vettel e Raikkonen

Venerdì complicato per la Ferrari, con la Rosse che hanno chiuso dietro alle Mercedes nelle due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone. Le due Frecce d'Argento hanno cambiato marcia, questo il commento dei due piloti della Scuderia di Maranello al termine del venerdì giapponese: "Sono soddisfatto, è stata una giornata tranquilla, quantomeno più tranquilla rispetto ad altre occasioni. Sono più o meno contento della vettura, ma non siamo molto veloci". Esordisce così Sebastian Vettel che poi prosegue la sua analisi della giornata con un'occhio a quella di domani: "Dobbiamo lavorare stanotte in ottica qualifica dove sarà fondamentale essere veloci sul giro singolo. Ad ogni modo sono contento. Non so se domani saremo in grado di fare la pole, ma sono soddisfatto di quanto fatto oggi. Se le Mercedes saranno veloci come oggi sarà difficile. La pioggia? Potrebbe aiutarci, ma adesso dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro e vedremo cosa accadrà domani".

Sulla stessa linea del pilota tedesco anche Raikkonen che ha chiuso la seconda sessione di prove libere con il quinto tempo in 1'29’’498 ed un distacco enorme di un secondo e due decimi da Hamilton. Queste le sue parole: "E’ stato un venerdì normale, ma ho faticato. Come sempre ho cercato di ottenere tempi competitivi ma abbiamo molto lavoro da fare. Non so se pioverà o meno, domani quando ci alzeremo vedremo cosa ci porteranno le nuvole".