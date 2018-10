Formula 1 - Gran Premio del Giappone: Mercedes in testa nelle libere 2

Dominio della Mercedes anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone con Lewis Hamilton che, dopo la prima posizione della mattinata, ha chiuso davanti a tutti anche nel pomeriggio precedendo il compagno di squadra Bottas. Le Frecce d'Argento hanno cominciato alla grande il weekend giapponese mostrando un potenziale importante sul giro secco e sul passo gara grazie ad un consumo delle gomme ridotto rispetto alla concorrenza. Terza e quinta posizione per le due Ferrari con Vettel staccato di otto decimi da Hamilton mentre Raikkonen ha accusato un secondo e due decimi dal pilota inglese della Mercedes.

Nel panino delle due Rosse c'è la Red Bull di Max Verstappen che, nel corso della sessione, si è lamentato parecchio dell'instabilità della sua monoposto sul tracciato giapponese. A chiudere il lotto dei primi sei Daniel Ricciardo mentre il primo degli altri è Esteban Ocon con il francese della Force India che ha chiuso con un secondo e otto decimi di ritardo dalle vetta. A completare la top-10 della seconda sessione di prove libere troviamo Grosjean, Ericsson e Hartley. Buona la prova dello svedese dell'Alfa-Sauber che è stato mezzo secondo più veloce di Leclerc, con il monegasco che ha chiuso in quindicesima posizione.

Ai margini della top-10 c'è Perez, seguito da Gasly mentre qualche difficoltà per la Renault con Hulkenberg in dodicesima posizione mentre Sainz ha chiuso in quattordicesima. Nelle retrovie le solite McLaren e Williams.