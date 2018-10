Moto2- Doppio Pasini nelle sessioni di libere

La Moto2 rimane la categoria più avvincente dell'anno, con ogni pilota che può davvero fare la differenza. Il duello Bagnaia-Oliveira resta tutto da seguire, ma altre contese si profilano all'orizzonte. Nelle prime libere vola Pasini, miglior tempo per lui in 1:37:757. Secondo Oliveira, che mette un po' di pepe alla gara e dimostra di poter essere veloce. Terzo un buon Marquez, quarto Bagnaia, vicino alle prime posizioni. Fernandez è quinto, sesto Nagashima e settimo Tuuli, rookie su questa pista e nella categoria. Ottavo posto targato Lowes, che rientra nella top ten, nono Navarro, in continua ascesa, e decimo Quartararo. In ritardo sia Schrotter che Mir.

Nelle seconde libere è ancora show per Mattia Pasini. Il pilota italiano piazza il secondo miglior tempo della giornata consecutivamente in 1:36:839. Italia protagonista assoluta della sessione con il secondo tempo di Bagnaia, staccato di 142 millesimi. Terza la conferma dalla mattinata Marquez, attardato dalla coppia di testa. Quarto Baldassarri e quinto Marini, rinati rispetto alla prima sessione. Sesto Fernandez, il quale porta a casa una giornata importante, settimo Binder. Ottavo Oliveira, in flessione rispetto alla prima sessione, nono Schrotter e decimo Quartararo.