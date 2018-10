Moto3 - Gp Thailandia - Il riassunto delle libere

La Moto3 esordisce sul circuito di Buriram, continua la sfida tra Martin e Bezzecchi per il titolo mondiale. Le prime libere sono nel segno dell'outsider Kornfeil, che piazza la sua moto davanti a tutti e timbra un 1:43:415. Secondo Bezzecchi, staccato di 277 millesimi, ma in buona posizione in vista delle prossime sessioni. Terzo Dalla Porta, in progresso rispetto a due settimane fa. Quarto, in netta risalita anche lui, un Foggia. Quinto, a chiudere il poker italiano, Bulega. Sesta la rivelazione Ramirez, mentre settimo Arbolino. Ottavo Chantra, rookie della categoria ed esordio a casa sua da emozione, nono Oettl, in ritardo e lontano dalle prime posizioni ancora una volta, mentre decimo posto per Masaki. Martin chiude sedicesimo.

Nelle seconde libere cambio di leader, con la grande prestazione, in 1:43:468, di Sasaki. Seconda piazza per Kornfeil, staccato di 11 millesimi. Terza posizione per Rodrigo, di ritorno dopo una mattinata pessima. Quarto Antonelli, quinto posto per DiGiannantonio. Sesto Suzuki, mentre settimo è la Norrodin. Ottavo e in ascesa McPhee, nono posto per Arbolino, mentre decimo è Chantra, che infiamma di nuovo il suo pubblico. Dodicesimo Bezzecchi, sempre davanti a Martin, diciannovesimo e senza idee. Bulega chiude il turno undicesimo, mentre ancora nelle retrovie Bastianini.

Domani aspettiamoci delle qualifiche davvero incerte.