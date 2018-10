F1, Qualifiche GP Giappone - Doppietta Mercedes a Suzuka: le parole dei top3

Lewis Hamilton conquista la pole a Suzuka, avvicinandosi alla vittoria del Mondiale viste anche le difficoltà del suo avversario Vettel, che partirà nono dopo un'errata scelta delle gomme nelle prime fasi del Q3. A fianco di Hamilton ci sarà il suo compagno di squadra in Mercedes, Valtteri Bottas. Terzo Verstappen su Red Bull. Ecco le parole dei primi tre dopo la Qualifica.

Lewis Hamilton, 1^ posizione (Mercedes): "Devo dire grazie al team, hanno fatto un grande lavoro. Queste Q3 sono state molto difficili. Abbiamo dovuto capire quali gomme fossero le migliori con queste condizioni, e poi non fare errori per ottenere la pole. Grazie davvero alla squadra, perchè abbiamo un gran lavoro sulla vettura, che è cresciuta molto nell'arco della stagione. Sono davvero molto felice, voglio condividere questo momento, le mie 80 pole in carriera, con loro. È sempre difficile fare le scelte giuste, però noi a livello di team penso che siamo riusciti. Siamo stati sempre lucidi anche nelle situazioni più difficili"

Valtteri Bottas, 2^ posizione (Mercedes): "Il team oggi ha lavorato davvero bene. Tutto ciò ci ha permesso di centrare una prima fila nonostante le condizioni difficili, mentre per domani è previsto sole. La Q3 è stata davvero difficile, abbiamo dovuto adattarci al meteo, ma lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Sono felice dei miei progressi nel terzo settore della pista, dove avevo avuto dei problemi nelle sessioni precedenti".

Max Verstappen, 3^ posizione (Red Bull): "Ieri ero molto dubbioso sul fatto di riuscire a fare una biona prestazione oggi, ma devo dire che sono felicissimo di aver ottenuto il terzo posto. È bellissimo vedere tutto questo pubblico e tutto questo sostegno anche con la pioggia, davvero una cosa molto bella! Domani voglio fare una bella gara e raggiungere il podio".