Moto3 Gp Thailandia - Pole per Bezzecchi. Solo tredicesimo Martin

Una Moto3 che assume i colori verde, bianco e rosso nelle prime qualifiche del neo circuito della Thailandia. La pole va a Marco Bezzecchi, il quale conferma la crescita vista nelle libere e si piazza davanti a tutti con il tempo di 1:42:235. Il Bez fa una prestazione straordinaria e dimostra che quando decide di spingere la moto al massimo non ha eguali nella categoria. Secondo Masia, staccato di 462 millesimi, rientra nelle posizioni importanti dopo un calo vistoso nelle ultime uscite. Terza la sorpresa Masaki, staccato di 481 millesimi, ma occhio al giapponese in gara come possibile ousider.

Quarto un ottimo Arbolino, con una moto che sembra dare qualche sicurezza in più. Quinto un altro italiano, Antonelli, abile a mettere la moto del SIC in seconda fila, sesto Binder. Italia al settimo posto con Bulega, straordinario giro per il pilota dell'accademy di Vale. Ottavo Bastianini con la Leopard, che riscatta la pessima giornata di ieri. Nono DiGiannantonio, ma la moto del team Gresini sembra parecchio in difficoltà, data anche la tredicesima posizione del leader del mondiale Martin, in netto ritardo di 807 millesimi da Bezzecchi. Decimo Dalla Porta.

Indietro due protagonisti papabili come Oettl e McPhee, con Migno in difetto e Canet in fondo allo schieramento senza tempo. Domani ci aspetta una gara senza esclusione di colpi, con Bezzecchi che dovrà mettere in conto di prendere punti importanti e Martin dovrà ricostruire la gara.