Pagelle giappan style

voto 10 a Lewis Hamilton e come si fa a dargli di meno? Tutto perfetto , nessuna sbavatura , l'inglese è in uno stato di grazia divina impressionante, l 'unica cosa che manca è la moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Voto 9 a Daniel Ricciardo si meriterebbe il voto anche solo per quell'urlo di rabbia dopo l'ennesimo problema in qualifica. Daniel ha scaricato tutta la rabbia in pista e nella maniera giusta con una rimonta perfetta che sarebbe stato bello culminare con il podio.

Voto 8 a Max Verstappen sta facendo sempre meno errori e non me ne vogliano i ferraristi, con Vettel era incolpevole.

Voto 7 ma perché il 10 è occupato , ai tifosi giapponesi. Cappellini strambi a parte , sono l 'emblema della sportività e del tifo per tutti (ce ne vuol di coraggio per preparare cartelloni per Grojean e Magnussen). I pseudo tifosi che hanno fischiato Hamilton sotto il podio di Monza hanno solo da imparare.

Voto 6 a Kimi Raikkonen sei come la sufficienza per il compitino eseguito, si poteva ottenere di più ma il contratto Alfa Sauber lo ha già ottenuto.

Voto 5 alla Toro Rosso centrano la qualifica dell'anno ma poi si perdono nelle paludi nipponiche.

Voto 4 a Sebastian Vettel ancora una volta un voto negativo, il tedesco ha perso la bussola e non ne viene fuori. Due errori sul giro buono in qualifica ( e va bene anche con la scusa del pasticcio gomme) ma anche in gara la pazienza non è il suo forte.

Voto 3 al muretto Ferrari sono semplicemente caduti come polli nel tranello delle gomme da bagnato montate in anticipo. Ok ci stava rischiare ma non con tutte e due le macchine...il mureotto sembra allo sbando in una tempesta immaginaria.