MotoGp Gp Thailandia: Marquez vince dopo un gran duello con Dovizioso! Le parole dei primi tre nel post gara

Alla prima gara della MotoGp in Thailandia a vincere è Marc Marquez. Grandissmo spettacolo in gara, con lo spagnolo della Honda che ha duellato fino all'ultima curva con Dovizioso che chiude secondo. Terzo un ottimo Vinales, con un Yamaha parsa in ripresa in questo week end come confermato anche dal quarto posto di Rossi. Ecco la parole post gara dei primi tre.

Marc Marquez, Honda (1^ posizione): "È stato davvero difficile, è stata una gara piena di sorpassi. Anche perché finora all'ultimo giro ho sempre perso contro i piloti Ducati. Stavolta però ho cercato di dare il 100%, frenando tardi all'ultima staccata e ce l'ho fatta. È davvero bellissimo vincere qui dopo un week end così, abbiamo guadagnato ancora qualche punto in classifica. È stato un altro step importante verso il nostro obbiettivo finale".

Andrea Dovizioso, Ducati (2^ posizione): "Non è mai bello perdere all'ultima staccata, ma sono comunque felice. Questo circuito era nostro, anche se all'inizio abbiamo avuto alcuni problemi. Ma grazie ad un lavoro incredibile assieme alla squadra abbiamo fatto uno step in avanti incredibile, arrivando a lottare per la vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare così, cercando sempre di migliorare".

Maverick Vinales, Yamaha (2^ posizione): "Oggi eravamo davvero forti, soprattutto nella fase finale di gara. Il circuito è davvero fantastico, e abbiamo corso con un'atmosfera bellissima. La moto è andata benissimo sin dall'inizio e sapevo di poter fare una bella gara. Dovevo solo credere in me stesso: negli ultimi cinque giri però ho spinto troppo, e non ho avuto la possibilità di attaccare. Sono comunque contento di quanto fatto, e devo dire che il team ha lavorato davvero molto bene. Sono davvero felice di essere tornato sul podio".