Formula 1 - Hamilton: "I media devono avere più rispetto per Vettel"

Lewis Hamilton è ad un passo dal conquistare il suo quinto titolo Mondiale in Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes è reduce dal successo del Gran Premio del Giappone, il quarto nelle ultime cinque gare, che gli ha permesso di aumentare il distacco nei confronti di Sebastian Vettel. Sono 67 i punti che dividono l'inglese ed il tedesco e, tra due settimane, l'ex pilota della McLaren avrà il primo match point di questo campionato. Il weekend nipponico, però, ci ha lasciato anche il contatto tra Vettel e Verstappen con il tedesco della Ferrari che si è girato dopo il tentativo di sorpasso sull'olandese nel corso dei primi giri. La direzione gara non è ha inflitto nessuna penalità all'ex pilota della Toro Rosso e i media hanno puntato il dito contro il numero 5 della Ferrari, reo di essere stato troppo precipitoso ed aggressivo nella manovra.

Sulla questione è intervenuto anche Lewis Hamilton che, attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha preso le difese del quattro volte campione del mondo con queste parole: "Credo che i media debbano mostrare un po' più di rispetto nei confronti di Sebastian perché semplicemente non possono immaginare quanto sia difficile fare ciò che facciamo al nostro livello. Ed è un qualcosa che vale per qualsiasi atleta che arrivi nelle posizioni di vertice della propria disciplina. Siamo essere umani, e come tali commettiamo errori, ma quello che conta è come reagiamo e come veniamo fuori da situazioni difficili".