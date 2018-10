MotoGP - Rossi: "Giornata interlocutoria, abbiamo provato alcune cose"

Venerdì interlocutorio ma tendente al positivo per Valentino Rossi che ha chiuso la prima giornata di libere nella top-10. Queste le impressioni del pilota pesarese della Yamaha: "E' stata una giornata un po' difficile, perché nel pomeriggio ha piovuto, quindi la seconda sessione non ci ha aiutato troppo a capire le cose. Questa mattina non ero velocissimo, perché avevo un po' di cose da provare. Dall'altra parte però Vinales e Zarco sono stati forti e questo è positivo per la Yamaha. Nel pomeriggio, con le condizioni miste non è stato facile, ma sono rimasto in pista abbastanza perché avevo delle cose da capire. Se domani ci sarà una giornata tutta sull'asciutto potremo capire se possiamo essere competitivi anche qui".

L'ex Ducati si è poi soffermato sulle differenze tra la sua moto e quella del compagno: "Non abbiamo niente di nuovo, diciamo che abbiamo qualche soluzione di setting da provare per cercare di consumare meno le gomme. Avevamo delle moto un po' diverse io e Maverick per cercare di capire. Io ero un po' in difficoltà, ma alla fine non ho messo la soft e il tempo l'ho fatto con la media, quindi credo che con la soft potevo essere più veloce. Però vedere Vinales e Zarco veloci anche di passo sull'asciutto è una cosa positiva".

Il "Dottore" spera nel bel tempo domani dopo la pioggia che ha caratterizzato la seconda sessione: "Sarebbe bello essere competitivi e finire la stagione bene. Abbiamo un po' di cose da provare e quindi speriamo che domani ci sia bel tempo per avere le idee un po' più chiare, perché sinceramente oggi non abbiamo capito tanto".