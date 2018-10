MotoGP - Rossi: "L'obiettivo è il secondo posto in classifica"

Il weekend giapponese non ha regalato particolari soddisfazioni alla Yamaha e Valentino Rossi. Quarta posizione, stesso risultato ottenuto in Thailandia, al termine di una gara completamente diversa rispetto a quella precedente. Il nove volte campione del mondo, però, guarda con fiducia all'appuntamento australiano: "Questo è uno dei migliori circuiti della stagione per tutti, ma sarà importante il meteo. L'anno scorso entrambe la Yamaha sono andate bene salendo sul podio e speriamo di essere competitivi. Servirà avere un buon assetto per essere in forma nelle curve molto veloci e dovremo lavorare bene per lottare per il podio: bisogna gestire bene le gomme e le temperature".

L'obiettivo è il secondo posto di Dovizioso che, adesso, ha un vantaggio di soli nove punti nei confronti del pesarese: "Qui posso giocarmela e il vero obiettivo è cercare di prendere il 2° posto nel mondiale di Dovizioso: sarebbe importantissimo, ma conterebbe soprattutto essere tra i primi tre alla fine della stagione. Ci proviamo ed è utile anche per tenere alta la concentrazione". Poi spazio ai complimenti a Marquez, fresco vincitore del suo settimo Mondiale: "Non so indicare quale possa essere il suo limite, ma il punto di forza è di certo la costanza: è sempre forte, in diverse condizioni e su tutti i tracciati. Gli altri a turno riescono a essere forti a rotazione, ma nessuno con la stessa consistenza su tutte le piste".

E infine una battuta sul duello più entusiasmante che abbia mai vissuto. Valentino risponde cosi: "Credo sia quella con Lorenzo nel 2009 al Montmelò: avevamo un livello molto simile, duellammo fin dalle libere e in pole e poi anche in gara con un duello serrato e quel sorpasso alla curva finale".