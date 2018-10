MotoGP - Gran Premio d'Australia: Iannone in testa nelle libere 2

E' andata in archivio la prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Australia. In testa c'è Andrea Iannonne che, nella sessione pomeridiana, ha cambiato marcia chiudendo davanti a tutti col tempo di 1.29.131. L'abruzzese della Suzuki sembra particolarmente in palla al pari di Danilo Petrucci che portato la sua Ducati in seconda posizione. La Scuderia emiliana, a dispetto dei dubbi della viglia, ha iniziato bene il weekend australiano con Dovizioso che ha chiuso in quarta posizione con 275 millesimi di ritardo da Iannone.

Nel panino delle due Rosse c'è Maverick Vinales mentre al quinto posto Cal Crutchlow che, però, non parteciperà al Gran Premio a causa di un brutto in incidente in Curva 1 che gli ha procurato la rottura della caviglia. In sesta posizione la seconda Yamaha di Zarco, con il francese staccato di 555 millesimi dalla vetta, mentre in settima posizione c'è il sette volte campione del mondo Marquez. Lo spagnolo della Honda non ha ancora trovato il feeling giusta sulla pista australiana come dimostrato da un'uscita di pista alla Curva 6. Ottavo posto per Jack Miller mentre alle sue spalle c'è al seconda Suzuki di Alex Rins.

Soltanto decimo Valentino Rossi che ha chiuso con un secondo di ritardo dalla prima posizione; il Dottore, a differenza di Vinales e Zarco, ha faticato in questa prima giornata di libere. Ai margini della zona Q2 ci sono le due KTM di Smith ed Espargaro con il pilota inglese che ha chiuso in dodicesima posizione mentre lo spagnolo in quattordicesima. Nel panino c'è la Honda di Pedrosa mentre Bautista, alla guida della Ducati ufficiale dell'infortunato Lorenzo, si è piazzato in quindicesima posizione. Diciassettesima posizione per Franco Morbidelli.