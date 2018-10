MotoGP - Dovizioso: "Non siamo ancora veloci per il podio"

Andrea Dovizioso ha chiuso in quarta posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia. Il pilota della Ducati ha commentato cosi la sua giornata: "Anche l'anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci troviamo in una situazione diversa. La moto è diversa per vari motivi. Abbiamo già fatto un passo con la gomma usata ed è stato abbastanza veloce. Sappiamo già che siamo messi meglio dell'anno scorso, però non basta per giocarci il podio. Sono riuscito a fare un buon tempo alla fine del turno e questo vuol dire che la velocità c'è. Però essere veloci nei primi dieci giri è un contro, ma farlo dopo venti è un altro su questa pista. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché non siamo ancora a posto del tutto".

L'ex pilota ha poi proseguito analizzando la situazione nel dettaglio: "Vinales, Crutchlow, che purtroppo si è fatto male, e Iannone hanno un passo migliore del nostro. Marquez ha fatto fatica oggi e anche Valentino, ma domani e domenica me li aspetto davanti, quindi possiamo essere un bel gruppo. Comunque ci sono altri due turni importante per cambiare la situazione attuale". Infine la chiosa sui miglioramenti rispetto alla passata stagione: "Il DNA è quello, i pregi ed i difetti sono i soliti, però si sono ridotti i difetti, quindi siamo un pochettino più veloci rispetto all'anno scorso. Bisogna essere a posto quando vai a fare il passo e se guardiamo il passo è un'altra cosa".