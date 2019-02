MotoGP - Gran Premio di Valencia: Vinales in pole position davanti a Rins e Dovizioso

Dopo un anno Maverick Vinales chiude in pole position nell'ultima qualifica dell'anno. In quel di Valencia lo spagnolo della Yamaha centra la prima posizione precedendo Rins e Dovizioso. 80 millesimi tra il primo e il terzo mentre Marquez chiude in quinta posizione dopo essersi lussato la spalla. Davanti allo spagnolo c'è Petrucci, Iannone chiude in settima posizione mentre Jorge Lorenzo e Valentino Rossi partiranno, rispettivamente, dalla tredicesima e dalla sedicesima casella.

IL RACCONTO DELLA Q1

Nomi importanti nella prima manche di qualifica con Rossi, Lorenzo, Vinales e Iannone pronti a darsi battaglia. Parte subito forte lo spagnolo della Yamaha che stampa subito un 1.32.418 con Nakagami in seconda posizione e Lorenzo in terza. Dopo i primi tre giri sesto posto per Iannone e settimo per Bautista, mente Rossi chiude in decima posizione. Col passare dei minuti la pista si asciuga sempre di più e, al termine del secondo tentativo, a spuntarla sono Iannone e Vinales con il pilota abruzzese che chiude col tempo di 1.31.382. Terza posizione per Lorenzo, quinta per Morbidelli mentre Rossi chiude soltanto al sesto posto e domani scatterà dalla sedicesima casella.

IL RACCONTO DELLA Q2

La seconda manche si apre con la caduta di Marquez che si fa male alla spalla, la rimette a posto e torna in pista per tentare la pole. Dopo il primo tentativo il più veloce è Danilo Petrucci, col tempo di 1.31.531, mentre in seconda e terza posizione Rins e Dovizioso. Quinta posizione per Andrea Iannone, preceduto dall'altra Ducati Pramac di Jack Miller. Fuochi d'artificio negli ultimi minuti con Vinales che abbassa il tempo di Petrucci mentre Marquez, al rientro, si porta in terza posizione al termine del primo giro. E' solo l'inizio perché nei secondi finali si inserisce anche Dovizioso ma il forlivese chiude in terza posizione con 80 millesimi di ritardo da Vinales che si prende la pole position. Secondo posto per Alex Rins mentre Petrucci chiude in quarta posizione davanti a Marquez. Settimo Iannone mentre Pirro è dodicesimo.