Formula 1 - Hamilton: "E' stato un onore lottare con Vettel"

Lewis Hamilton ha chiuso in bellezza la stagione che gli ha permesso di vincere il quinto titolo mondiale. Pole position e vittoria per il pilota inglese che, a fine gara, ha commentato così il suo 2018 a cominciare dalla grande lotta con Sebastian Vettel: "E’ stato un grande onore ed un privilegio correre contro Sebastian. Ci conosciamo dai tempi della Formula 3 ed è sempre stato un grande professionista che dà sempre il massimo quando corre. Ha svolto un lavoro fantastico in questa stagione". L'ex pilota della McLaren ha poi proseguito: "Dovete capire che c’è una grande pressione sulle nostre spalle e non dovete vedere i nostri errori come fallimenti perché diamo sempre il massimo. Sono certo che tornerà più forte la prossima stagione e sono davvero grato di aver potuto lottare con lui".

Poi spazio alla gara con l'undicesimo successo in ventuno gare: "Abbiamo scelto la strategia migliore. Prima della gara avevamo stabilito di anticipare qualora la sosta se fosse stato il caso. In alcune corse ci è stato detto che si potevano percorrere grandi distanze con un treno di gomme e poi questo non si è avverato, quindi sono stato cauto quando mi è stato detto che avrei potuto concludere la corsa senza una seconda sosta. Ero diffidente. Ho avuto del sovrasterzo all'inizio e poi del sottosterzo. Successivamente è anche arrivato il vento che ha reso il tutto più complicato. Ci sono state molte gare nelle quali non abbiamo potuto spingere per non surriscaldare le gomme e questo ha precluso grandi battaglie. Tuttavia questo aspetto fa parte del gioco".

Infine una battuta su Max Verstappen: "Max ha guidato molto bene in questa stagione ed ha mostrato tutta la sua costanza finendo spesso tra i primi tre. Se il team gli fornirà una vettura competitiva sono certo che potrà far parte della lotta per il titolo".