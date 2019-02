MotoGP - Rossi: "Adesso andiamo tutti nella stessa direzione"

E' un Valentino Rossi soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo la prima giornata di test in Malesia. Sesta posizione per il Dottore che ha commentato così la prima uscita con la Yamaha: "Il primo giorno è stato abbastanza positivo perché ho avuto un buon feeling con la moto fin dall'inizio e sembra che anche con la gomma usata, che è il nostro punto debole, non siamo male. Oggi abbiamo provato qualcosa che ha migliorato un po' le prestazioni, ma dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo bisogno di qualcosina in più. Comunque sono abbastanza contento, perché ieri ho parlato molto con gli ingegneri ed hanno delle buone idee, c'è una buona atmosfera. Inoltre cercano di migliorare la cosa giusta".

Il 46 ha poi proseguito soffermandosi sull'approccio: "A Valencia e a Jerez avevamo delle piccole cose, non molte. Qui abbiamo cose più importanti e sono felice del modo in cui abbiamo parlato con gli ingegneri e con Maverick, perché andiamo tutti nella stessa direzione. Siamo d'accordo sui punti deboli della moto e ora dobbiamo lavorare per risolverli".

Siamo solo all'inizio, però, ed è ancora presto per capire se i problemi siano stati risolti o meno: "Qui eravamo stati veloci, quindi abbiamo dei dati interessanti con cui confrontarci. Dall'altra parte è anche vero che poteva essere importante provare su una pista dove eravamo più in difficoltà. Quest'anno ci saranno solo due test, qui ed in Qatar, che comunque sono due piste dove siamo sempre andati forte. Anche se andremo fortissimo, non bisognerà essere super ottimisti, bisognerà aspettare di vedere come andiamo sulle piste dove abbiamo avuto più problemi. Però in generale il feeling con la moto è buono"