Formula 1- Si scopre la nuova Mercedes

Il mondiale di Formula 1 partirà il 17 marzo a Melbourne, ma intanto si svela la macchina campione del mondo in carica. A Silverstone, circuito e quartier generale dei test Mercedes, ha tolto i veli la monoposto che sarà di Hamilton e Bottas e che si candida come la favorita del Mondiale. Si chiama W10 e sarà a macchina che proverà a dare la caccia al sesto titolo iridato consecutivo. Mercedes che non aspetta di conoscere la nuova Ferrari il 15 Febbraio e gioca già a carte scoperte. I meccanici e il team non hanno fatto trapelare molto sulla nuova monoposto e i test di Barcellona saranno più chiari per tutti. Si attendono varie conferme sui mitici fori sui mozzi delle ruote posteriori, al centro di polemiche lo scorso anno per i test segreti.

Lewis Hamilton, tramite Twitter, lancia la sua monoposto con un sondaggio ai suoi tifosi ed entrambi i piloti la proveranno oggi sulla pista inglese. La nuova livrea è meno aggressiva rispetto alle scorse stagioni, sembra una macchina leggermente più aerodinamica e compatta, il muso presenta delle "scalanature" sulle ali, molto alta la coda o almeno sembra rispetto alle scorse, magari con idea di sfruttare meglio le zone DRS a vantaggio Ferrari lo scorso anno. I colori risultano più chiari, argento predominante e meno nero con finimenti turchese dello sponsor Petronas. L'Halo rimane presente per regola FIA di sicurezza, ma nel complesso sembra non danneggiare una linea sottile e precisa della nuova W10.

Il muso sembra più elegante e fine rispetto allo scorso anno e il telaio più leggero. Intanto, dopo i primi test, Bottas sorride ed esulta via Twitter per la guida e l'idea della nuova monoposto, in attesa di tempi e conferme via test catalani. La Mercedes è pronta in attesa di venerdì dalle 10:30 con la nuova Ferrari che risponderà e toglierà tutti i dubbi ai suoi tifosi.