Formula 1- Ecco la nuova Ferrari SF90

Ci siamo! Abbiamo finalmente tolto il velo alla nuova Ferrari. Prima volta di Leclerc da pilota di rosso vestito per il ragazzo monegasco cresciuto nella Accademy. Vettel per tentare di ripartire alla caccia di quel titolo che manca da troppo tempo. La sfida gomme e ibrido della power unit alla casa tedesca deve partire da oggi e mettere la Mercedes con le spalle al muro. Nuovo regolamento con variazioni rispetto allo scorso anno a cominciare dal peso del serbatoio passato a 110 chilogrammi di capienza, le ali anteriori alzate e ala DRS migliorata.

Prende la parola Camilleri, amministratore delegato della scuderia: "Siamo un team fatto di orgoglio e responsabilità, cose che si notano in uomini e donne che lavorano e mettono passione in ciò che fanno in silenzio.Vanno ringraziati Raikkonen e Arrivabene per il lavoro svolto negli anni in Ferrari, ma la stagione che sta per partire deve essere diversa: vogliamo migliorare la scorsa e vincere qualcosa con Vettel che ha fame e valore per competere e aiutare a sbocciare un gran talento come Leclerc. La Ferrari è storia in questi novanta anni trascorsi e vogliamo continuarla."

Sulla stessa scia il nuovo team principal Binotto: "Sono emozionato e orgoglioso in questa giornata speciale. Abbiamo ancora qualche giorno prima di Melbourne e della prima gara e, nei test, vogliamo lavorare e migliorare. il lavoro sarà e deve essere duro, ma svolto tutti insieme." Sul nuovo hastag lanciato oggi #essereFerrari, Binotto lo spiega in italiano: "#essereFerrari (scusate la ripetizione, ma lo voglio sottolineare) significa passione, determinazione, appartenenza, coraggio e tradizione da portare avanti sempre."

Segue la salita su un piedistallo della nuova monoposto: SF90 il nome della macchina, tutta rossa con vernice leggermente più opaca, ma sparisce il bianco degli ultimi anni. Macchina che risulta aggressiva, simile alla Mercedes per linea sottile e meno gonfia sul profilo. Migliorato il muso sottile, ma alto rispetto al terreno per migliorare i flussi d'aria. Alta anche la coda con DRS e alette posteriori pronte a garantire velocità nel rettilineo e tenere meglio in curva rispetto allo scorso anno, dove la Rossa ha difettato.

Parola a Vettel: "La macchina è migliorata, sono eccitato ed emozionato e mi dispiace non avere la tuta per entrare nell'abitacolo. Vogliamo migliorarci dalla prima gara." Più emozionato Leclerc : "Sognavo e volevo la Rossa. In Ferrari Accademy, prima o poi, tutti sognano di guidarla. Da Seb posso solo imparare e giocarmi le mie opportunità e dimostrare che valgo. Cercheremo di lavorare bene noi piloti e tutto il nostro team per vincere." Binotto ha inoltre detto la parola chiave del nuovo progetto in Evoluzione e Innovazione, scostandosi dalle idee Mercedes di tradizione e poca voglia di cambiare. Insomma, amanti della Rossa, ci siamo quasi: test da Lunedì a Barcellona che seguiremo per voi e poi sarà solo adrenalina e gare, puntando a vedere la Ferrari in alto e volare con i nostri piloti e la nuova SF90.