Formula 1- Vettel completa l'opera. Suo miglior tempo del pomeriggio

Sebastian Vettel è carico. I test della Formula 1 sul circuito deserto del Montmelò di Barcellona hanno confermato che la Ferrari è tornata in maniera decisa a fare paura e ha dimostrato di poter competere. Vero un solo giorno non fa capire tutta una stagione lunga fino al primo dicembre, ma Seb piazza miglior tempo anche nella sessione pomeridiana in 1'18''161, compiendo 169 giri del tracciato catalano. Secondo posto per la McLaren di Sainz in 1'18''558, ma in 119 giri, qualcuno meno del tedesco di rosso vestito. Terzo una ottima Haas con Grosjean che chiude 65 giri con tempo migliore di 1'19''159, ben lontano dalle due monoposto davanti a lui. La Red Bull, quarta con Verstappen in 1'19''426 compie 128 giri, ma sembra nascondersi parecchio le sue reali potenzialità. Quinto Raikkonen con un'Alfa Romeo che vuole dimostrare il suo valore già dalle prime battute. Sesto il russo Kvyat con Toro Rosso, settimo Perez con la Racing Point, ex Force India per intenderci. Malissimo le Mercedes ottavo Bottas, nono Hamilton in 1'20'' entrambi (differenza di pochi millesimi) con 69 giri per il finlandese, 81 per l'inglese. Decimo Hulkenberg con la nuova Renault, a precedere il compagno di scuderia Ricciardo undicesimo. Non è scesa ancora in pista la Williams nella giornata di oggi, ma dovrebbe essere in pista domani a scarso di cambiamenti. La Rossa è viva in questa prima giornata, mentre, in casa Mercedes, devono lavorare ancora un po sui dati raccolti oggi.