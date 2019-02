Test Formula 1, Day-2: Leclerc davanti a tutti

Un'altra Ferrari davanti a tutti nel secondo giorno di test in quel di Barcellona. Charles Leclerc, infatti, è il più veloce della mattinata grazie al tempo di 1.18.247 fatto segnare con le gomme C3. Oltre settanta giri completati per l'ex pilota dell'Alfa Romeo-Sauber che sta prendendo sempre più confidenza con la nuova monoposto. Monopolio dei motori Ferrari nelle prime tre posizioni visto che al secondo posto c'è la Haas di Magnussen mentre al terzo c'è l'Alfa di Giovinazzi con il pilota italiano che sta impressionando in maniera positiva in queste prime ore del secondo giorno di test.

In quarta posizione c'è la McLaren di Norris con il giovane pilota che ha completato 50 giri fermando il cronometro sul tempo di 1.19.489. Siamo solo all'alba di questa stagione ma le indicazioni sono positive per la Scuderia inglese. Alle spalle del pilota della McLaren, staccata di quattro decimi c'è la Red Bull di Pierre Gasly con l'ex pilota della Toro Rosso che ha completato 67 giri nella mattinata. Sesto posto per Ricciardo mentre in settima posizione c'è Lewis Hamilton che ha chiuso col tempo di 1.19.928. Oltre settante giri completati del cinque volte campione del mondo che, nel pomeriggio, lascerà il volante a Bottas. A chiudere la Toro Rosso di Albon e la Racing Point di Lance Stroll.