Test Formula 1, Day-3: Kimi Raikkonen davanti a tutti 

Terzo giorno di test, in quel di Barcellona, per la Formula 1 in vista della nuova stagione che prenderà il via il 15 marzo con il Gran Premio d'Australia. Il più veloce della mattinata è stato Kimi Raikkonen che, al volante della sua Alfa Romeo, ha fermato il cronometro sul tempo di 1.17.762, miglior crono di questa prima tre giorni. Settanta i giri percorsi dall'ex pilota Ferrari che, dopo i piccoli intoppi del lunedì, sta prendendo sempre più confidenza con la nuova monoposto. Alle sue spalle c'è Sebastian Vettel che, fino a questo momento, ha concentrato le sue attenzione sulla raccolta dati completando quasi ottanta giri. Sei decimi di ritardo dalla vetta per il quattro volte campione del mondo che ha fatto registrare il suo miglior tempo con gli pneumatici C2 mentre Raikkonen ha concluso il suo miglior giro con i C4.

In terza posizione c'è Hulkenberg che ha completato più di sessanta giri mentre al quarto posto c'è la Toro Rosso di Kyvat con il russo che sta dimostrando di essere tornato con una spirito diverso in Formula 1. Quinto posto per Max Verstappen che, nella mattinata, ha provato i nuovi pneumatici Pirelli per la stagione 2020. In sesta posizione c'è la Haas del sorprendente Fittipaldi che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.19.249. Cinquanta i giri completati dal pilota brasiliano che ha impressionato un po' tutti in queste prime ore. Settimo posto per la McLaren di Sainz, con lo spagnolo che ha girato poco a causa di qualche problemino alla sua monoposto, mentre alle sue spalle ci sono Perez e Bottas con il finlandese della Mercedes che ha completato oltre 80 tornate.