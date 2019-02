Test Formula 1, Day 4: Albon davanti a Ricciardo ed Hamilton

E' andata in archivio poco fa la prima parte dell'ultima giornata di test Formula 1 sul tracciato di Barcellona. Davanti a tutti c'è il sorprendente Albon con il pilota thailandese della Toro Rosso che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.17.6 grazie agli pneumatici C5. Alle sue spalle c'è Ricciardo che ha piazzato la sua Renault in seconda posizione con un solo decimo di ritardo. 34 i giri completati dal pilota australiano che, al pari di Albon, ha realizzato il suo miglior giri con le gomme più morbide. Al terzo posto c'è Lewis Hamilton con la Mercedes che, a differenza degli altri giorni, ha cercato più la prestazione come confermato dall'1.17.977 dell'inglese fatto segnare con pneumatici C4. Solito lavoro, inoltre, sulla distanza per il cinque volte campione del mondo che ha concluso quasi 60 giri.

Quarta posizione per Charles Leclerc che ha completato ben 75 giri in queste prime ore, nessuno come lui. Quattro decimi di ritardo dalla vetta per il pilota monegasco che ha fatto segnare il suo miglior tempo con pneumatici C3. Buone indicazioni anche da Giovinazzi che ha chiuso in quinta posizione facendo segnare il suo miglior giro con gli stessi pneumatici di Leclerc. 56 le tornate completate dal pilota italiano con la sua Alfa che sta impressionando in positivo in questi giorni. Alle sue spalle Grosjean e Gasly con il pilota della Red Bull che ha completato 52 giri. Nelle retrovie Norris, Stroll e Kubica con il pilota polacco che ha concluso 48 tornate piazzando la sua Williams a quattro secondi dalla prima posizione.