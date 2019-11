Voto 10 : a Vatteri Bottas ok il mondiale non lo ha vinto lui ma che gp. Fa la pole di quello che non ti aspetti ma in gara è un vero cagnaccio e non si fa sorprendere da una strategia che poteva essere avversa. Si permette anche di superare un 6 volte campione del mondo.

voto 9: a Lewis Hamilton era scontato il senato mondiale , ma Lewis non si è accontentato dei punti di un 8 posto ma ha voluto provare anche ad andare a vincere il gp. Gran bel duello finale con l'amico si fa per dire Verstappen.

voto 8 : a Max Verstappen , sembra tornato il solito vecchio Max che non le manda a dire a nessuno specie a Hamilton sia a parole sia in pista. Le bandiere gialle negli ultimi 2 giri gli hanno impedito di prendersi un meritato secondo posto.

voto 7 : a Alex Albon ancora una gran gara in rimonta, dopo aver fatto a ruotate con Sainz in paetenza certo aiutato da una Red Bull che volava anche con tre pit stop. Blinda il posto in Red Bull.

Voto 6 : a Daniel Ricciardo piccolo lampi di gioia, piccola luce un fondo al tunnel ma la strada è ancora parecchio tortuosa e lunga per la giallona Renault.

Voto 5 : alla Ferrari in un momento sembra ripionbata all'invio Ungheria. Le 2 macchine proprio non andavano fin dalla partenza e ciliegina sulla torta la rottura abbastanza inspiegabile della sospensione di Vettel. Gara incolore di Lecrerc.

Voto 4 : a Lance Stroll non si sa cosa faccia in f1 , la risposta la macchina è sua è troppo facile. La Racing Point certo non è un fulmine di guerra ma almeno il buon Perez ci prova , lui invece ha anche una faccia sempre triste da uno che si chiede cosa ci fa li.

Voto 3 : alla Hass doveva essere la gara di casa , quella che magari risolleva una stagione , ma semplicemente non è pervenuta se non per causare con Magnussen ,le uniche bandiere gialle della giornata.