Zarco alla Ducati Avintia al posto di Abraham

La MotoGp è in vacanza, ma abbiamo la prima notizia della nuova stagione. Dopo il duo Marquez in Honda e l'addio alle corse di Lorenzo, a cui auguriamo le migliori cose per il suo futuro, la notizia riguarda la Ducati Avintia. La moto satellite del team italiano ha trovato il suo pilota da affiancare a Tito Rabat per la prossima stagione: Johann Zarco. Il pilota francese era rimasto appiedato dopo l'addio della KTM alla classe regina per concentrare i loro sforzi sulla Moto3 e Moto2 e riesce a piazzarsi in Ducati Avintia per la stagione 2020 e guiderà la Desmo 2019 (quella del secondo posto di Dovizioso in questa stagione) al posto di Karel Abraham, pilota ai più sconosciuto per la sua stagione deludente in fondo alla griglia e alla classifica di gara. Le parole del pilota francese sono di speranza: "Sto bene e lo voglio dimostrare in Ducati. Sono davvero contento e la mia caviglia migliora, starò con i miei cari e poi tornerò ad allenarmi." Primo appuntamento della sua nuova avventura a Febbraio con i test a Sepang dal sette al nove dello stesso mese. Il suo sogno è raggiungere la Ducati ufficiale nel 2021 e dimostrare già dalla prossima stagione di essere tornato un buon pilota come ha fatto vedere nella Yamaha Tech3 e in qualche occasione in KTM nella passata stagione. Lui vuole il suo rilancio, dopo la delusione KTM e il no di Lucio Cecchinello per sostituire Nakagami in Honda: " All'inizio avevo dei dubbi su questo tem Avintia, ma poi ho parlato con Branchini, il mio ex capo meccanico, il quale mi ha detto che posso fidarmi di Dall'Igna e della sua classe e talento nel mettermi a disposizione un gran team di lavoro."Trattativa che da ufficialmente inizio ad un mercato piloti che entra nel vivo e sperando di rivedere il pilota francese tornare quello ammirato tra Moto2 e primi anni di MotoGp e che confermi di avere davvero molto talento, riportando Avintia in alto dopo una stagione da cancellare in fretta e dall'anonimato appena trascorso.