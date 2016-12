Ecco la nuova livrea dello Sky Racing Team VR46

Come da tradizione, ieri sera durante la finale del celebre show X Factor sono stati presentati la squadra di piloti che comporrà la line up dello Sky Racing Team VR46 e la livrea delle moto; quest'ultima è una sorta di ritorno al passato, precisamente al 2014 quando sulle carene il colore nero era preponderante, ma ci sono anche inserti blu e bianchi che mantengono una certa continuità con la scorsa stagione.

Affiancata alla ormai classica KTM RC 250 GP, che il team conosce sin dal suo esordio nel mondiale Moto3, stavolta c'è anche la Kalex motorizzata Honda con cui Pecco Bagnaia e Stefano Manzi affronteranno il campionato nella classe Moto2, categoria in cui la squadra gestita da Valentino Rossi si presenta da esordiente, ma non per questo senza la voglia di raggiungere traguardi importanti.

Per scoprire se qualcuno dei piloti dello Sky Racing Team avrà l'x factor ora non resta che attendere la prima gara del 2017 in Qatar, dove sicuramente tutti vorranno fare bene perchè, come dice il detto, chi ben comincia è già a metà dell'opera.