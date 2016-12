Mick Schumacher in F3 con Prema nel 2017

Importante passo avanti per la carriera di Mick Schumacher. Il figlio del sette volte campione del mondo, dopo due anni trascorsi in Formula 4 con la Prema, avrà, il prossimo anno, la possibilità di correre con la scuderia veneta in Formula3.

Per il terzo anno il tedesco collaborerà con Prema, dopo le due stagioni in F4, dove ha corso sia nella categoria italiana, dove è giunto 2° lo scorso anno, sia in quella tedesca, dove ha raccolto 6 vittorie ed un altro secondo posto nel mondiale.

In vista del prossimo mondiale Mick Schumacher ha già sostenuto alcune serie di test con la nuova vettura da F3 e vinto l’Indian-run MRF Challenge, nel corso di una stagione invernale. Partecipando a questi eventi il giovane campioncino tedesco intende prepararsi al meglio per il debutto nel nuovo campionato.

Il team principal della Prema, Angelo Rosin, ha dichiarato: “Siamo contentissimi di poter continuare a lavorare con Mick anche nel 2017. Non è soltanto un pilota molto dotato, ma anche un grande ragazzo che ha già mostrato di avere tutte le doti per diventare un professionista di primo livello. Debuttare in una categoria come la F3 non sarà semplice, ma saremo al 100% con lui, per aiutarlo e sostenerlo, e per permettergli di continuare a impressionare come ha fatto nella scorsa stagione”.

Mick, felice per il nuovo salto e per la nuova sfida, si è espresso così: “La Formula 3 rappresenta il passo ideale da fare per me e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Sono molto felice anche di rimanere alla Prema, perché è un team molto professionale, che mi permetterà di imparare molto.La prossima stagione sarà sicuramente impegnativa, ma i test che abbiamo fatto nelle scorse settimane dimostrano che la monoposto di Formula 3 è estremamente divertente da guidare. Non vedo l’ora che arrivi il 2017 per cominciare".

Per la prossima stagione i compagni di Schumi Jr. saranno il britannico Callum Ilott e il cinese Guan Yu Zhou, già da tempo pilota della Ferrari Driver Academy.