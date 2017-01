Dakar 2017: De Soultrait tradito dall'autovelox, tra le moto in testa va Pedrero

Nella foto Ricky Brabec, 3° di tappa, ma scalato in 2a posizione dopo la penalità di De Soultrait Fonte: Official Facebook page of Dakar

Si sa, la Dakar è una corsa strana, per le difficoltà, per il tipo di gara che è, ma anche perché non sai mai chi sia il vero vincitore, almeno fino a quando tutti i contendenti non tagliano il traguardo reale. La speciale di ieri, tra le moto aveva visto il trionfo a sorpresa del francese Xavier De Soultrait, 1° leader della Dakar 2017.

Durante il trasferimento, però, il transalpino ha infranto una delle regole poste ai vari Driver dopo la fine della speciale. De Soultrait ha oltrepassato uno dei limiti di velocità posti lungo la prova ed è così incappato in una penalità di tempo. Il minuto tondo di penalità lo relega al 10° posto della classifica, a 58" dalla leadership conquistata nella giornata di ieri.

In testa alla classifica sale così il 2° classificato, Joan Pedrero Garcia, altra sorpresa, a bordo della Sherco. Segue la coppia Honda CRF450, composta da Brabec e Metge.

Fonte foto: dakar.com

De Soultrait, finito al centro della discussione, ha provato a difendersi affermando che il suo è stato un errore volontario; egli infatti, secondo la sua ricostruzione, non voleva partire davanti nella seconda tappa, da Resistencia a San Miguel de Tucman, giudicata nettamente più complicata rispetto alla tappa di apertura e per questo fare da apripista avrebbe potuto rappresentare più uno svantaggio che un vantaggio. Certo, sarebbe bastato fare come Toby Price, che non ha spinto ed è giunto solo 16° all'arrivo. L'altra ipotesi, forse più probabile, è che De Soultrait abbia semplicemente aumentato il suo ritmo nel punto sbagliato, tentando di guadagnare più margine sui diretti rivali.

Oggi i piloti saranno chiamati a confrontarsi con una sfida già più complicata, la seconda tappa prevede, infatti, 803 km totali di tappa e 275 km di prova speciale. La prova si svolgerà su fondo sabbioso, che potrebbe trasformarsi in un mare di fango in caso di pioggia. A rassicurare i piloti, però, ci sono le previsioni che danno bel tempo e caldo torrido, ma attenzione, perché siamo nel periodo delle piogge ed uno scroscio è sempre probabile.