Dakar 2017: il maltempo colpisce ancora una volta

Fonte: dakar.com

Non c’è pace per questa Dakar edizione 2017. Il raid più duro e amato del mondo, dopo un inizio con il botto, fatto di dure lotte e colpi di scena, sta cadendo sotto i terribili colpi del maltempo, che stanno affossando una zona al confine tra la Bolivia e l'Argentina da una settimana a questa parte.

La forte perturbazione che sta colpendo l'area, si era già materializzata nel finale della 4a prova ed aveva consigliato ai direttori di gara di modificare il percorso della 5a, che avrebbe portato il gruppo da Tupiza a Oruro. Salvata la 5a tappa, Coma e compagni non hanno potuto fare nulla per "difendere" la 6a, quella dello spettacolare passaggio nei pressi del Lago Titicaca, che avrebbe portato i corridori a La Paz, in vista del meritato riposo. Tappa annullata e giorno di riposo supplementare per i piloti in gara.

Superato il giorno di riposo, la corsa ha ripreso la sua marcia verso Buenos Aires, ripartendo da La Paz in una tappa ancora colpita dal maltempo. Niente stop, ma netti ed importanti cambiamenti al percorso, che hanno reso la 7a prova quasi ininfluente ai fini della classifica, così come la successiva Uyuni-Salta, ancora mutilata dal maltempo, ma che almeno ha regalato spettacolo e colpi di scena.

Ed ora gli organizzatori sono costretti, ancora una volta, a cedere alle insidie del maltempo, annullando completamente la tappa del Day 10, quella che avrebbe condotto i piloti da Salta a Chilecito. Una tappa che avrebbe messo a dura prova mezzi e piloti, anche perchè sarebbe stata una tappa in vecchio stile, con quasi 1000 km di strada da percorrere e 406 km di speciale. Una prova che avrebbe potuto cambiare molto l'aspetto di questa Dakar, ma che, a causa di una frana, venutasi a creare a 160 km dalla partenza di Salta, in uno dei punti nevralgici della tappa, non si correrà.

Da Salta, una volta riunita tutta la carovana, compresi addetti ai lavori e mezzi a seguito, si partirà alla volta di Chilecito, in vista delle ultime tre tappe, che decideranno chi sarà degno di vincere quella che, almeno in partenza, si prospettava come la Dakar più dura di sempre.