Formula E - Venturi chiude con HWA

Come ormai andiamo dicendo da qualche tempo, la settimana prima dell'ormai imminente e-Prix di Hong Kong è stata ricca di notizie interessanti dal punto di vista delle partnership tecniche, sia in caso di fusione che di dissoluzione.

In questo articolo parleremo delle nozze da poco annunciate dal Team Venturi con HWA, azienda legata al Gruppo Mercedes, la quale fornirà al team monegasco il supporto tecnico, oltre ad alcuni ingegneri, rafforzando così una collaborazione già sancita dalla scelta dei piloti che corrono nel DTM per la casa di Stoccarda, come Edoardo Mortara e Maro Engel.

Ottime le impressioni fatte trasparire dai diretti interessati, visto e considerato che il team monegasco aveva bisogno di questa partnership come linfa vitale per affrontare la stagione 2017-2018, che a questo punto potrebbe rilevarsi bel al di sopra di diverse aspettative.

In particolare l'italiano Edoarto Mortara ha così commentato la vicenda: "È una compagnia grande, dotata di tecnici di spessore e dalla grande esperienza. Poter godere del loro appoggio sarà senz’altro positivo. Oggi il livello in Formula E è molto alto, dunque più aiuti si riescono ad ottenere, meglio è. Inoltre conoscendo già diversi dei ragazzi che si uniranno a noi, sarà tutto più facile".

Sulla stessa onda anche il compagno di team Mario Engel: "La nostra scuderia è un costruttore, ma comparata ai big è decisamente più piccola. Nella categoria sono già entrate diverse Case importanti e altre stanno per fare il loro debutto. Poter contare sulla HWA sarà dunque un grande boost per noi".

Durante i test di ottobre, la Venturi ha sofferto di problemi di affidabilità al cambio, ma dalle successive prove in fabbrica sembra che l'allarme sia rientrato, come sottolinea Gildo Pallanca Pastor, fondatore della squadra: "Rispetto a dodici mesi fa sono stati fatti enormi passi avanti. Alcune persone chiave ci hanno raggiunto, ad esempio il capo degli ingegneri Jacky Eeckeleart, che certo rappresenta uno sprone. La competenza e esperienza delle new entry sottolinea il nostro approccio alle gare. Speriamo che alla fine tutto ciò si traduca in risultati".

Tutti felici e contenti dunque. Ma anche Mercedes, che attraverso il suo spin-off HWA, potrà certamente incamerare una buona quantità di dati vista la sua già annunciata partecipazione in Formula E. Staremo a vedere come evolverà questa partnership, che a quanto sembra potrà rivelare qualcosa di positivo per il team.