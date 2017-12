Formula E, e-Prix di Hong Kong - Bird: "Vittoria inaspettata!"

Una gara particolarmente interessante quella corsa nella prima mattina italiana di quest'oggi, ricca di colpi di scena, ruotate, duelli, il tutto condito dalla sospensione della corsa per almeno mezz'ora.

Ma il recap del primo appuntamento del campionato full electric vi è stato già raccontato, mentre quello che vorremmo sottolineare in questa sede riguarda l'ottima prova del vincitore Sam Bird, il quale ha condotto una gara esemplare, prima tallonando il poleman Vergne per diversi giri per poi affondare il colpo al giro 20, prendendo il comando ed amministrando da lì in poi sino alla bandiera a scacchi. Il pilota di Roehampton ha poi così commentato la manovra vincente: "Sapevo che in quell’area avrei potuto approfittarne. Avevo solo bisogno di mezzo metro in più di vicinanza rispetto a quanto avuto nel primo stint. Non appena si è verificata questa condizione l’ho superato".

Un inizio probabilmente al di là delle aspettative per la DS Virgin Racing, della quale vi abbiamo parlato in settimana circa il suo futuro, che dipenderà dalla partnership che si riuscirà a creare al termine della stagione in corso.

Su questo il pilota d'Oltremanica si è così espresso a fine gara: "E’ un risultato meraviglioso! Sinceramente dopo la penalità ero convinto di sprofondare al sesto o settimo posto. In pratica che tutto fosse perduto ed invece ho dominato. La macchina si è dimostrata veramente competitiva, per cui ringrazio tutto il team per il grande lavoro svolto. Alla vigilia non sapevamo cosa aspettarci, quindi non poteva esserci inizio di campionato migliore! Sono contentissimo per questo successo, ma anche abbastanza provato".

Ad onor di cronaca dobbiamo dire che il britannico si è reso protagonista di un erroraccio ai box a bordo della vettura di rientro, con la quale la quasi investito un meccanico, facendolo cadere ma senza che questo riportasse conseguenze di chissà quale entità. A proposito di questo il pilota della Virgin ha dichiarato: "Che giornata stressante! Purtroppo la corsia box era molto sporca, non c’era grip e quando ho tentato di girare, sono finito dritto senza possibilità di correggere".

Una manovra giudicata dai commissari come pericolosa, punita con 10 posizioni di penalità sulla griglia per la seconda gara di domani, Si attende un garone in recupero domani da parte del londinese? Aspettiamo e vedremo.



