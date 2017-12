Formula E, ePrix di Hong Kong - Daniel Abt squalificato da gara 2

Stavamo proprio per commentare la prima vittoria in carriera in Formula E da parte di Daniel Abt, quando è giunta in redazione la notizia della squalifica dello stesso pilota di Audi. Una bella gara, che ha visto per un lungo tratto dominare Edoardo Mortara che al penultimo giro, a causa di un suo errore, consente al tedesco di passare per primo sotto la bandiera a scacchi.

Ma come già anticipato, questa è durata solo 40 minuti, il tempo di festeggiare sul podio il suo venticinquesimo compleanno nel migliore dei modi, per poi venire asapere dai tecnici FIA che la sua vettura è stata squalificata dalla corsa.

A parte la delusione che possiamo solo provare ad immaginare, fa rabbia sapere il motivo di questa decisione da parte dei commissari. Infatti, nelle ispezioni del post gara, sono risultati degli adesivi diversi rispetto a quelli dichiarati. Andando un pizzico più nello specifico, i numeri di serie di inverter e motore sono risultati diversi rispetto a quelli comunicati nel pre-evento. Una maledetta leggerezza che toglie la prima vittoria nella categoria ad Audi (nella sua nuova veste di scuderia in todo). La Federazione fa sapere che trattandosi di un’infrazione regolamentare, la scuderia avrà tempo fino alle 18.55 per presentare l’appello.

A condire, in negativo, il clima nel team del costruttore di Ingolstadt, questo è stato punito con una multa da 5000 euro perché 5 membri del suo personale si sono recati in pista per raggiungere il podio prima che l’ultima macchina fosse entrata al parco chiuso, contravvenendo secondo gli steward “in maniera grave alle norme di sicurezza”.

Immediate le ricadute sportive che si avrebbero in caso di mancato appello o di conferma di quanto già deciso dai commissari. Mitch Evans potrebbe regalare alla Jaguar la prima top 3 nella serie elettrica e Sébastien Buemi potrebbe guadagnare un punticino grazie al decimo posto. Sul fronte classifica generale, si avrebbe il driver DS Virgin Sam Bird con 35 lunghezze a guidare il gruppo, 2 in più di Jean-Eric Vergne della Techeeth.



Seguiranno aggiornamenti