Nico Rosberg: "Voglio entrare in Formula E"

Fonte: profilo twitter Nico Rosberg

Nico Rosberg è sicuramente uno dei personaggi del motorsport più chiacchierati. Infatti, al netto degli estenuanti duelli con il compagno di squadra Lewis Hamilton nell'era turbo ibrida della Formula 1, che ha monopolizzato la lotta al titolo alla sola Mercedes, il suo ritiro a sorpresa subito dopo la vittoria del mondiale a fine 2016 ha portato il figlio d'arte ad essere ancor più discusso di quanto non lo fosse in precedenza.

Ma cosa farà adesso? Solo un anno sabbatico? Vuole cambiare squadra? Questo un ristretto gruzzolo di domande che gli appassionati ed il circus in senso stretto si sono lungamente posti. Dopo qualche tempo, Rosberg è risultato essere un personaggio a tutto tondo, in una fase in cui si sta reinventando qualcosa che non sia l'essere pilota, gli allenamenti continui, le riunioni fino a tarda notte, le lunghe trasferte, il duello al vertice con un compagno - rivale mostruoso.

Da quanto abbiamo appreso nelle scorse settimane, il tedesco non si è voluto allontanare troppo dal mondo del motorsport, diventando ad esempio agente di Robert Kubica, sul quale vi abbiamo parlato diverse volte nel corso della stagione circa il suo probabile ritorno nella massima serie il prossimo 25 Marzo a Melbourne.

Il campione del mondo del 2016 ha creato ancor più interesse attorno a sè nei giorni scorsi, in cui ha fatto sapere di essere più che convinto ad entrare in quella che possiamo considerare la categoria più in ascesa del motorsport a quattro ruote, ovvero la Formula E. L'ex pilota ha già smentito di voler tornare ad indossare il casco per gareggiare, ma la sua presenza ad Hong Kong, città ospitante il primo appuntamento stagionale, non è passata inosservato. Nico era presente in qualità di ambasciatore della Hugo Boss, brand che ha abbandonato la Formula 1 per sponsorizzare la categoria elettrica, e non ha nascosto il proprio interesse per un passaggio ad un ruolo operativo in Formula E.

Rosberg in compagni di Niki Lauda al GP di Abu Dhabi 2017 - Fonte: profilo twitter Nico Rosberg

Su questo, il ragazzo di Wiesbaden si è così espresso: "Bisogna aspettare e vedere. Sono pronto ad esplorare tutte le possibilità, non nascondo di essere seriamente interessato. Conosco un po' la categoria, l'ho seguita e sono certo che avrà un grande futuro. La direzione presa è quella giusta, ed Alejandro Agag sta prendendo le decisioni corrette"

Rosberg ha poi fatto qualche considerazione di più ampio respiro circa la mobilità elettrica nel suo complesso: "C'è un entusiasmo ed un interesse crescente verso la mobilità elettrica e questa è la ragione per cui questa categoria ha un futuro garantito. Le persone guardano queste gare perché questa è la tecnologia del futuro. In questo caso c'è un travaso diretto di tecnologia dal mondo delle corse alle auto che guideremo in futuro. Tutti i migliori marchi sono presenti per lottare l'uno contro l'altro. E' fantastico".

Continua dunque il processo di rivoluzione della vita dell'ex pilota di Formula 1, per quanto sempre confinata nelle corse a quattro ruote. Sarebbe un ottimo acquisto da parte del movimento, per diverse ragioni. Ha molto seguito internazionale, è un personaggio in grado di rapportarsi a tutti i livelli, sa comunicare. Vederlo in una posizione decisionale, perchè no anche nel neonato Consiglio Globale, potrebbe fare al caso suo.