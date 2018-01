Dakar 2018 - Presentazione: il Perù per il Grand Depart, la Bolivia per l'ultima della settimana

Fonte: Dakar.com

Manca poco, meno di una settimana alla partenza del Rally Raid più spettacolare e famoso del Mondo, manca poco e dal Perù e dalla capitale Lima, partirà l'edizione numero 40 del Rally Dakar. Tutto avrà inizio il 3 Gennaio, quando gli equipaggi si ritroveranno nella base aerea di Las Palmas, mentre il parco chiuso e la partenza saranno allestite a Pentagonito, quartiere generale dell'esercito, che sarà preparato in onore del santuario archeologico di Pachacamac, uno dei più antichi e famosi siti del Perù.

14 le tappe previste dal 6 al 20 gennaio, durante i quali si percorreranno quasi 9000 chilometri in cui si troveranno sabbia, altitudine e grande caldo, come illustrato dal direttore sportivo Marc Coma.

6 Gennaio - Tappa 1: da Lima (Per) a Pisco (Per), 272 km totali, 31 km di prova speciale

Dopo le verifiche, sarà tempo di prepararsi alla battaglia e si inizierà subito forte con la sabbia del Perù, che si incontrerà nella Lima-Pisco. 272 km totali e 31 chilometri cronometrati nella sabbia del Perù.

7 Gennaio - Tappa 2: da Pisco (Per) a Pisco (Per), 278 km totali, 267 km di prova speciale

Il tracciato della seconda tappa, prima ad anello di questa Dakar 2018, sarà quasi completamente fuoripista, con dune molto nervose ed impegnative, come affermato dallo stesso Marc Coma.

8 Gennaio - Tappa 3: da Pisco (Per) a San Juan de Marcona (Per), 502 km totali, 295 km di prova speciale

Terza giornata in terra peruviana e ancora tanta sabbia ad attendere la carovana, con le classiche dune del Perù, i canyon che inizieranno a dar fastidio alla navigazione e qualche lago salato, dove sarà possibile spingere a full gas.

9 Gennaio - Tappa 4: da San Juan de Marcona (Per) a San Juan de Marcona (Per), 444 km totali, 330 km di prova speciale

Seconda prova ad anello di questa Dakar, sarà una delle più lunghe corse tra le dune del Sud America e vedrà oltre 100 km di distesa sabbiosa ininterrotta, mentre al termine della prova attenzione ai canyon, che potrebbero creare difficoltà.

10 Gennaio - Tappa 5: da San Juan de Marcona (Per) ad Arequipa (Per), 932 km totali, 276 km di PS (auto e camion)

770 km totali, 264 km di PS (moto e quad)

Eccola la novità della Dakar 2018, due tappe diverse, ma sullo stesso percorso. Le moto e i quad saranno impegnate in un settore A, mentre le auto e i camion correranno in un settore B e al termine si scambieranno i settori: auto e camion in quello A, moto e quad in quello B, in una giornata in cui i trasferimenti supereranno i 660 km.

11 Gennaio - Tappa 6: da Arequipa (Per) a La Paz (Bol), 758 km totali, 313 km di prove speciali

Ed eccolo, l'arrivo della temutissima Bolivia. Si lasciano le dune del deserto, per addentrarsi nelle imprevedibili e impervie salite boliviane, teatro dei più grandi scontri della Dakar. Si sale a 4700 metri e poi tanta velocità attorno ai laghi, con una PS che si terrà nei pressi del Lago Titicaca, prima dell'arrivo a La Paz.

Chi sarà ancora in corsa, sarà a metà dell'opera, ma dal 13 Gennaio le cose si faranno serie, con le due tappe Marathon che si preannunciano più dure di sempre.