Formula E - Ecco i rookie per i test di Marrakech

Con l'anno nuovo si entra nel vivo del campionato di Formula E, cominciato ormai un mese fa con il doppio appuntamento di Hong Kong, che ha mostrato sorprese in positivo e negativo, colpi di scena ed un vivo e maggiore interesse nei confronti di una competizione che sembra non arrestare la sua ascesa.

In attesa di giungere al secondo tracciato in calendario, per il terzo round stagionale che si svolgerà il prossimo 13 gennaio in Marocco. Ma l'altro appuntamento importante, che si svilupperà il giorno dopo l'ePrix di Marrakech sempre sul medesimo circuito del paese nord - africano, riguarda la sessione di test dedicata ai rookie della massima competizione full electric, ovvero aperta a quei piloti che, pur avendo altre esperienze, sono novizi nella categoria a propulsione elettrica.

Tra i nomi interessanti spuntano quelli di Antonio Giovinazzi, pilota italiano della Ferrari, che scenderà in pista con la DS Virgin. Infatti, pur avendo all'attivo la seconda posizione nel campionato GP2 (oggi Formula 2) nel 2016 e un paio di gare con la Sauber, il giovane pugliese non è riuscito a sfondare nella massima serie, sopravanzato anche da Charles Leclerc per il sedile presso la scuderia svizzera per il prossimo campionato di Formula 1. Ergo, questa potrebbe diventare una congrua possibilità per il ragazzo di Martina Franca di essere tra i candidati per un eventuale posto in Formula E.

Degna di nota la line up comunicata dal team Jaguar, il quale farà provare le proprie vetture ad una vecchia conoscenza della Formula 1 come Paul di Resta che, al netto dell'aspettata prestazione anonima durante l'ultimo Gran Premio d'Ungheria in sostituzione di Felipe Massa, deve registrare una precedente e più corposa partecipazione nelle vesti di pilota Force India, ma soprattutto l'attuale impegno nel DTM con la Mercedes e la prossima 24h di Daytona. Con l'altra vettura della casa d'Oltremanica, anche Pietro Fittipaldi, vincitore dell'ultimo campionato di Formula V8 3.5, nonché nipote del più blasonato Emerson tre volte campione del mondo di Formula 1.

Da segnalare anche Gary Paffett, anch'egli pilota della Mercedes nel DTM, il quale sarà al volante della monoposto della Venturi, confermando il suo interesse per la serie "full electric" quando la Casa tedesca abbandonerà la serie a ruote coperte a fine stagione. La Renault e.dams invece metterà alla prova Alex Albon, con il giovane proveniente dalla Formula 2 che andrà ad affiancare il già annunciato Mitsunori Takaboshi, campione in carica della F.3 Giapponese.

Per concludere, ecco la entry list completa del rookie test

Renault e.dams: Mitsunori Takaboshi, Alexander Albon

Audi Abt Sport: Nyck de Vries, Nico Muller

Mahindra: Dani Juncadella, Sam Dejonghe

DS Virgin: Joel Eriksson, Antonio Giovinazzi

Techeetah: Frederic Makowiecki, James Rossiter

NIO: Harry Tincknell, Alexandre Imperatori

Andretti: Bruno Spengler, Colton Herta

Dragon Racing: Maximilian Gunther, Andrea Caldarelli

Venturi: Michael Benyahia, Gary Paffett

Jaguar: Paul di Resta, Pietro Fittipaldi