Dakar 2018 - Barreda Bort fa bis e punta il podio

Fonte: Vavel via Dakar official

Dopo i colpi di scena di queste prime tappe, nonostante una frazione insidiosa come quella odierna, la Dakar non regala grandi sorprese, almeno tra le moto, dove si impone Joan Barreda Bort, che vince la seconda tappa e porta a 20 il numero di vittorie alla Dakar.

Lo spagnolo, dopo qualche difficoltà, torna a macinare e domina, staccando tutti di oltre 10'm riportandosi in quota per la vittoria finale dopo lo scivolone del Day3. Matthias Walkner è 2°, ma l'austriaco paga ben 10'26" allo scatenato centauro della Honda. Il podio di giornata si chiude con Kevin Benavides, che ieri aveva tenuto il piede alzato, mentre in questa quinta tappa torna a spingere e con il terzo posto, rimanda l'assalto al 2° posto di Walkner, che gli recupera 2'.

Ai piedi del podio, ottima prova di Antoine Meio, che chiude 4° a 13' netti e completa un uno-due Honda-KTM, che si interrompe con il 5° posto del leader Adrien Van Beveren, 5° alla fine delle due PS di giornata, che lo vedono in ritardo di 14'35", solo 8" meglio del compagno di team Xavier De Soultrait, che chiude 6°.

In ripresa anche Toby Price, 7° a 15', seguito dallo spagnolo Farres Guell, che come l'australiano difende i colori KTM, che porta all'arrivo con 16'54" di ritardo rispetto al vincitore. 9° posto di giornata per Ricky Brabec, seguito da un sorprendente Aubert, su Gas Gas Rally Replica.

Fuori dalla Top10, il primo nome che risalta è Michael Metge, 12°, preceduto da Mena, sulla Hero. Il francese, invece, si piazza a 22'38" da Barreda, seguito da Svitko e da Laia Sanz, 14a a 27'29".

Giornata no per Pablo Quintanilla, che cede il podio e scivola lontano, a causa dei 28' persi durante la tappa. Se fino ad ora il cileno era stato costante, questa tappa rappresenta una bella botta alla sua marcia. 19° Cornejo, mentre Botturi è soltanto 26°, a 36'39".

Nella generale Van Beveren continua a dettare il passo, ma chi piazza il colpo, con la tappa odierna, è senza dubbio Barreda Bort, che risale fino al 4° posto, anche se ad oltre 7' dal leader. 2° posto provvisorio per Kevin Benavides ad un solo minuto dal leader e pressato a 44" da Matthias Walkner.

5° posto per De Soultrait, a soli 9" da Barreda, mentre alle sue spalle scende Toby Price, 6° a 10'39" dal leader provvisorio. 7° il francese Antoine Meio a 12'12, seguito dal compagno di marca, Farres Guell, mentre Pablo Quintanilla scivola giù dal podio e si ferma al 9° posto a 16'12" da Van Beveren, con Brabec che scippa il 10° posto a Svitko e con Cornejo, che esce dalla Top10.

Laia Sanz è, invece, diciottesima, mentre Alessandro Botturi esce dalla Top20 e al momento è 23°.