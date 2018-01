Dakar 2018 - Sainz stupendo, vince e accorcia su Peterhansel

Dakar 2018 - Sainz stupendo, vince e accorcia su PeterhanselFonte: Dakar official

Alla Dakar 2018 è il momento di Carlos Sainz! Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta, con una rimonta da urlo nella tappa vinta da Loeb, lo spagnolo vola e domina la tappa, vincendo davanti al compagno Stèphane Peterhansel.

Il driver della Peugeot, vincitore di due mondiali Rally e di due Dakar, parte a gas aperto e già dal primo rilevamento stacca tutti, tagliando il traguardo con 4'06" di vantaggio sul compagno di team. Nasser Al-Attiyah è terzo, alle spalle del duo franco-spagnolo, con soli 59" di ritardo da Peterhansel, dopo aver tenuto per tutta la tappa il passo del vincitore di 13 Dakar.

Paga poco più di 3' Giniers De Villiers che chiude al 4° posto, davanti al francese Cyril Despres che interrompe la tripletta Peugeot, pronta a realizzarsi con il 6° posto di Ten Brinke, a 9'31". Despres, invece, paga al compagno di team Sainz 8'49".

Davanti all'olandese della casa giapponese si piazza anche Mikko Hirvonen, rinato dopo alcune tappe in cui ha sofferto. Il finnico cede qualcosa nel finale, ma chiude a 8'56" ed è 6°. Detto di Ten Brinke 7°, all'ottavo posto troviamo l'argentino Alvarez che si piazza davanti a Martin Prokop in ritardo di 12'31".

Completa la Top10 il polacco Przygonski a 12'39", mentre per Fuchs c'è l'undicesimo posto a 16'17", seguito dal cileno Garafulic a poco più di 17' di ritardo. Temporaneamente 15° Amos, forse in giornata no, ad oltre 33', mentre Al-Qassimi non è ancora al traguardo.

Nella generale Stephane Peterhanel continua a comandare, anche con una certa tranquillità, dato che mantiene 27'10" su Sainz, che prova a ricucire il gap.

Terzo Ten Brinke che scivola ad 1h20', ma conserva il podio con 4' circa su Al-Attiyah, mentre 5° e De Vielliers, ad 1h36'.

Nella generale provvisoria il 6° posto è del polacco Przygonski, mentre il 7° è Martin Prokop, che supera l'italiano Amos, oggi in difficoltà. 9° e 10° posto provvisorio per Sireyjol e per l'olandese Van Merksteijn, che si issa temporaneamente in Top10