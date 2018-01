Dakar 2018 - Price e Benavides attaccano, Walkner controlla

Fonte: Toby Price Racing Facebook

È il giorno della rivalsa per gli sconfitti della tappa di Belèn, con Toby Price che lancia l'attacco al podio, nella speranza di riportarsi sul leader della classifica, Matthias Walkner. L'australiano centra così il primo successo di questa Dakar 2018, battendo un altro deluso della decima tappa, come Kevin Max Benavides, che ieri avrebbe davvero potuto prendere la prima posizione e invece ha dovuto fare i conti con un errore di navigazione.

Benavides, comunque, chiude a 1'38" e recupera la seconda posizione della generale, perché Barreda Bort deve alzare bandiera bianca, a causa dell'infortunio che lo perseguita da giorni. Un vero peccato, perché - esclusa la giornata di ieri - lo spagnolo è stato a lungo il migliore di questa Dakar 2018. Terzo Antoine Meo, che si rifà dopo la batosta della precedente tappa e chiude a 6'31", davanti a Ricky Brabec, che lo segue ad un minuto, con 7'34" di ritardo dal vincitore. Il quinto posto è del leader della generale, Matthias Walkner, che controlla e cede 11'01" al vincitore e poco meno di 10' a Benavides, suo principale inseguitore.

Controlla e non prende rischi anche Farres Guell, che dall'alto della sua esperienza preferisce non forzare e gestisce la gara, chiudendo al 6° posto di tappa, con 12'32" di ritardo, mentre alle sue spalle si crea un solco di 7' che si chiude con il francese Aubert, 7° a 19'38". Pedrero Garcia segue all'ottavo posto, mentre Mena e Cornejo chiudono la Top10, separati da 8". Quintanilla perde altro terreno rispetto ai primi e chiude 12° a 33'56", mentre Laia Sanz è diciottesima, con 44' di ritardo.

Jacopo Cerruti è il miglior italiano, con il suo ventesimo posto, mentre Gerini è poco più indietro, al 25° posto. Come detto, alza bandiera bianca Joan Barreda Bort, dopo 4 giorni passati da eroe a combattere con i problemi al ginocchio.

Niente assistenza per la carovana delle moto, perchè siamo in regime di Marathon, infatti stanotte solo i centauri potranno lavorare sulle loro moto e domani tutti pronti per raggiungere San Juan, in una tappa che si preannuncia infernale.

Nella generale Matthias Walkner continua a comandare, con 32' netti su Kevin Benavides, secondo davanti a Toby Price, che sale sul podio, anche se i 39'17" di ritardo sembrano escluderlo dalla lotta.

A 10' dal podio e a 49'17" da Walkner troviamo Farres Guell, mentre la Top5 è completata da Antoine Meo, che risale al quinto posto. Sesto Ricky Brabec, mentre Aubert scavalca Quintanilla e fa suo il settimo posto, davanti al cileno e a Cornejo, 9° che precede Mena, 10°.

Poco più indietro, Laia Sanz risale al 13° posto, mentre Jacopo Cerruti fa un balzo e conquista la ventesima posizione.