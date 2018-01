Formula E - Prossima stagione a 11 squadre?

ABB Formula E Twitter

Neanche il tempo di commentare la terza gara della quarta stagione della competizione full electric, che già dobbiamo occuparci di una notizia riguardante il campionato 2018 - 2019. Infatti, a sentire il CEO della Formula E Alejandro Agag, è allo studio l'idea di inserire un altro team nello startin grid della neonata competizione motoristica. Infatti, già ad oggi possiamo notare come vi siano alcuni team in sofferenza vista la disparità di risorse, mezzi e know - how. L'unico problema potrebbe scaturirsi nel sesto anno della stessa competizione, visto che con l'ingresso di Mercedes e Porsche si sforerebbe il numero massimo di partecipanti che rimane fermo a 24 piloti, almeno fino ad ora.​

​Quindi l'intento è quello di portare già dal prossimo campionato un team che in qualche modo dovrà poi fondersi o con una scuderia già esistente nel panorama della Formula E o che comunque sia deciso ad intraprendere una partnership con i nuovi entranti, che sulla tecnologia elettrica hanno deciso di fare un investimento a lungo termine, di cui la stessa competizione di Agag e company avrà un ruolo importantissimo. L’entrata della HWA, da anni compagnia legata alla Casa della stella a tre punte, potrebbe essere dunque la soluzione migliore, in quanto monterebbe il powertrain Venturi, prima di essere assorbita nel 2019 dalla Mercedes stessa, anche se voci la vorrebbero interessata ad un futuro solitario.

Ugualmente anche il team monegasco starebbe considerando la possibilità di unirsi ad un altro marchio per combattere alla pari contro i big dotati di maggiori risorse. Così facendo la compagine di Gildo Pallanca Pastor andrebbe ad aggiungersi ad Audi, Jaguar, Mahindra, NIO, Dragon e Nissan (che subentrerà a Renault) in qualità di costruttore del proprio motopropulsore. All’opposto Andretti sarà spinta da BMW e Techeetah da DS. Per quanto concerne Virgin Racing avrebbe trovato l’accordo con un produttore ancora sconosciuto per il gruppo motore, inverter e cambio.

Dunque ancora movimenti sono attesi all'orizzonte, sintomo che la Formula E rimane ancora una competizione giovane ma dal futuro estremamente interessante.