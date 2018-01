Massa vuole la Formula E

Felipe Massa Twitter

Felipe Massa, per quanto negli ultimi anni non abbia brillato per risultati in pista in Formula 1, anche e soprattutto per la scarsa competitività della Williams, è stato spesso chiacchierato prima per l'addio strappalacrime dopo l'uscina di scena nel Gran Premio del Brasile del 2016, poi per il "richiamo" della stessa scuderia di Grove complice il valzer innescato dall'inaspettato ritiro dalla massima serie di Nico Rosberg.

Il brasiliano, uscito definitivamente dalla Formula 1 alla fine del 2017, ha però sempre espresso la volontà di correre anche in altre categorie e la Formula E potrebbe risultare il prossimo passo naturale della sua carriera. Tuttavia, sebbene egli stesso inserisca la competizione full electric nella sua lista dei desideri, l'ex pilota Ferrari predica cautela per questa possibile fase di transizione.

Va detto che Massa aveva pianificato l'esordio sulle monoposto elettriche dalla fine del 2016, proprio in occasione dell'annunciato "primo" ritiro dalla Formula 1. In particolare, all'inizio dell'anno scorso, ha provato la vettura del team Jaguar, prima di essere chiamato a fare una stagione extra per Williams. In questi giorni, il pilota di San Paolo ha rinnovato l'interesse per la categoria a propulsione elettrica, ma senza fretta: "Probabilmente sto cercando di capire quale sarà la situazione migliore ma al momento ancora non lo so, non penso di correre in Formula E [nella stagione attuale], perché il campionato è appena iniziato e la maggior parte delle squadre sono già al completo. Voglio correre in un campionato dove posso essere davanti, combattere per delle vittorie e dove posso lottare per il campionato. Quindi mi preparerò per trovare l'auto giusta, il giusto team per iniziare al meglio la stagione. Questo non sarà facile. Ci sarà una certa preparazione per la prossima stagione, e sicuramente avrò le idee più chiare di cosa farò. Nel frattempo andando sulle piste, prendendo parte ad eventi oppure partecipando a ruoli televisivi di supporto al mondo delle corse".

Tuttavia, Massa ha sottolineato che se ci fosse l'opportunità di competere in Formula E già nella stagione in corso, non rinuncerebbe. "Se avrò l'opportunità di correre presto, andrebbe bene, ma non so se avrò l'opportunità, il campionato sta iniziando e non sono certamente interessato a prendere la posizione di un altro pilota. Voglio essere lì nel modo giusto".