Formula E - Buemi sconfitto dal Fanboost in Marocco

Parliamoci chiaro, ad inizio stagione nessuno si aspettava un avvio così incerto, con la Renault e l'Audi indietro ed una Mahindra che al momento sembra essere la prima forza del campionato di Formula E. Sul circuito di Marrakech, Il pilota svizzero Sébastien Buemi ha conquistato la pole position e ha guidato gran parte di ePrix prima di essere superato negli ultimi giri da Felix Rosenqvist, che ha conquistato la vittoria.

Tuttavia, Buemi crede che avrebbe potuto respingere l'attacco se il suo tentativo di attivare il suo Fanboost avesse avuto successo. Il team Renault e.dams ha cambiato l'ordine di utilizzo delle sue vetture in gara dopo aver scoperto un guasto nella pompa dell'acqua poco prima dell'inizio della contesa. La sua seconda auto non era quindi programmata per utilizzare il Fanboost, che può essere attivato solo nella seconda parte della competizione una volta che i voti sono stati chiusi.

Buemi ha detto che sarebbe stato "facile" difendersi con la potenza extra di 10-20kW e ha dichiarato di credere che avrebbe potuto tenere a bada Rosenqvist proprio con questa differenza: "Non era previsto per la seconda vettura", ha spiegato il campione della seconda stagione. "Non è ripartito per la seconda vettura," ha spiegato. "Solo quando ho provato a usarlo e non ha funzionato ci siamo resi conto del problema. Mi aspettavo che il Fanboost funzionasse, ma poi, quando non è successo, ho pensato che la cosa andasse diversamente. "

Lo svizzero ha poi voluto dire due parole a riguardo del sorpasso subito dal pilota della Mahindra, sul quale ha dichiarato: "Ho perso il ritmo. Avrei dovuto chiudere meglio la porta. Avrei combattuto perché il ritmo sarebbe stato simile. Nell'ultimo giro avevo cinque decimi su di lui ".

Buemi ha detto che alla fine: "Il risultato del Marocco, sofrtunato per me, pareggia la mia fortuna quando vinsi a Berlino lo scorso anno proprio ai danni di Felix".

Comunque bisogna registrare che in Marocco Buemi e la Renault hanno almeno rimesso la testa fuori dall'acqua, visto che a Marrakech lo svizzero è riuscito ad incamerare 21 punti, portandosi al sesto posto in classifica generale, dopo la debacle del doppio appuntamento di Hong Kong. Ora, Buemi è a 32 punti da Rosenqvist, ma la ripresa è significativa: "Quando perdi una gara finisci sempre un po 'deluso ... Ma tutti pensavano che non avessimo avuto il ritmo. Invece abbiamo ottenuto la pole e siamo arrivati ​​secondi a termine di una intera gara passata al comando, abbiamo mostrato a tutti che siamo ancora in lotta".