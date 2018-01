Alonso, incertezza sulla sua partecipazione a Le Mans 2018

Foto da profilo Twitter ufficiale United AutoSport

Fernando Alonso prenderà parte tra poche ore alla prima gara Endurance della sua carriera; al volante di una Ligier del Team United Autosport infatti sarà al via della 24ore di Daytona. Il due volte campione del mondo di F1 non ha mai nascosto di ambire alla "Triple Crown", ovvero vincere il Gp di Monaco, la 500 miglia di Indianapolis e la 24ore di Le Mans.

E proprio Le Mans sembra essere l'obbiettivo più vicino, tra quelli che mancano a Fernando; la sua partecipazione alla 24h di Daytona infatti sembra essere un allenamento in vista della mitica corsa francese. Intervistato sui suoi piani futuri, Alonso non ha escluso di poter prendere parte già quest'anno alla 24ore di Le Mans. Ecco le parole dell'asturiano: "Di sicuro non è un mistero che in futuro mi piacerebbe prendere parte alla 24ore di Le Mans; non posso però dire quando. Potrebbe essere anche quest'anno, ma non è ancora certo al 100%. Anzi, direi che al momento siamo al 50/50 come possibilità. Ci sono molte variabili che vanno messe insieme, stiamo cercando di fare il possibile. Spero che alla fine la risposta sia positiva, e appena avrò notizie certe in tal senso, ve lo comunicherò".

Non bisognerà comunque aspettare molto, visto che la entry-list definitiva per la 24ore di Le Mans sarà comunicata a Parigi il 9 febbraio dalla FIA WEC.